Jurkāne par Volstrītas prestižu, bailēm no nabadzības, Skārletas moto un saviem trīs vīriem

“Es sev teicu – Ilze, tu pelnīsi naudu! Tas ir kā no “Vējiem līdzi” Skārleta teica – tu nekad vairs nebūsi izsalkusi.

Un kad man kādreiz jautā, vai man ir no kaut kā bail, es saku – man ir bail tikai no slinkuma un nabadzības,” raidījumā pastāstīs enerģiskā sieviete ar daudzpusīgo dzīves pieredzi.

Viņa ir strādājusi Volstrītā un vadījusi prestižas bankas. Kā viņai tas izdevies? Ilze atklāti saka - viens no viņas “trumpjiem” bijusi tieši tautība, kuru viņa uztvērusi kā sava veida mārketinga triku un atšķirības zīmi.

“Neslēpšu to, ka es brīžam izmantoju to, ka esmu latviete. Tāpat esmu pārliecināta, ka bija daudzas situācijas, kad bija jāizvēlas starp vairākiem kandidātiem, viņi mani izvēlējās izskata un citādības dēļ,” saka Ilze un neslēpj, ka tolaik bijusi īsta karjeriste.

Kāpēc tad Ilze precējās? "Man tajā laikā tas likās forši - apprecēties! Es varu pateikt, ko nekad skaļi neesmu teikusi, ka man bija viens draugs latvietis, kurš mani trīs reizes bildināja. Un es domāju, ka vajadzēja viņu apprecēt. Es to aptvēru vienā brīdī, kad biju šķīrusies no sava pirmā vīra. Tad es vienmēr domāju, nē, trešais vīrs tomēr mani atveda uz Latviju. Es domāju, tas ir liktenis un tā ir karma, un es to tomēr nenožēloju," secina Ilze Jurkāne.