Kur palikuši baltie suņu struņķi, kas kādreiz mētājās visapkārt?

Balto struņķu pazušanu no ielām, smilšu kastēm un parkiem lielākā daļa no mums nav īsti pamanījuši. To vietā nākušas krietni vien bīstamākas “mīnas”, kas ainavu īpaši izraibina pirmajās pavasara dienās, kad nokususī sniega seģene vairs neslēpj suņu saimnieku nedarbus un slinkumu.