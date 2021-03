Kafija ar medu, elpošanas vingrojumi u.c. aktrises Leldes Dreimanes labsajūtas noslēpumi

“Labbūtība man saistās ne tikai ar ķermeņa, bet arī gara uzturēšanu labā, veselīgā formā. Vēlos sevi pasargāt no izdegšanas sindroma, tāpēc, ikdienā pastiprināti pievēršu uzmanību arī savai labsajūtai un pašsajūtai.

· Tibetas tradicionālā medicīna ir kļuvusi par manas labbūtības neatņemamu sastāvdaļu. Esmu ar to aizrāvusies, un šī ir viena no lietām, kas man palīdz katru rītu justies labi. Lietoju Himalaju augu uztura bagātinātājus, kuru formula ir veidota uz augu bāzes un uzlabo kognitīvās spējas, atmiņu, garastāvokli, pilnveido radošumu. Papildus tam katru rītu arī meditēju.

· Iespēja ceļot un baudīt kultūru, lasot grāmatas . Šobrīd, kad kultūras aktivitātes ir liegtas un ceļošana ierobežota, pilnveidoju sevi, lasot grāmatas. Nupat pabeidzu lasīt Karlosa Kastaņedas grāmatu "Dona Huana mācības". Šī literatūra ieved senās Meksikas šamaņu zināšanu pasaulē. Tā ir tikšanās ar magu un skolotāju donu Huanu Matusu un iespēja kļūt par vienu no viņa skolniekiem.

· Kontrastdušas no rītiem. Savu ķermeni no rītiem “pamodinu”, dodoties kontrastdušās. Daru to rīta pusē, jo pēc tam jūtos mundra un enerģiska – noskaņojusies un gatava sākt dienu. Kontrastus veidoju ļoti mierīgi un pakāpeniski. Neaizraujos ar ekstrēmismu.