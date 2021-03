Eksperts: Digitālais eiro – risinājums, ko ieviesīsim dzīvē

"Gandrīz katrā finanšu konferencē tika prezentēts, kāpēc tajā vajadzētu ieguldīt, kāds ir ieguvums no šādām investīcijām. Lai gan Eiropas Centrālā banka “Bitcoin” vienmēr uzskatījusi par riskantu aktīvu, ko izmanto pelēkiem un, iespējams, arī nelegāliem darījumiem, tomēr intensīvais mārketings panāca savu – pieprasījums pēc šādiem naudas instrumentiem palielinās.

Digitālās valūtas ir pievilcīgas un piesaista arvien vairāk cilvēku par spīti Eiropas Centrālās bankas mēģinājumiem atturēt no investīcijām šajā spekulatīvajā tirgū.

Virtuālās valūtas izaugsmi veicina arī sociālo mediju kompānijas “Facebook” ambīcijas izveidot pašai savu kriptovalūtu “Libra”. Lai izvairītos no līdzšinējām līdzīgu digitālās naudas vērtību svārstībām, uzņēmums paziņoja, ka nodrošinās “Libra” stabilitāti, piesaistot to valūtu grozam.

Projekta izveidē tika pieaicināti atpazīstami partneri, sākot no “MasterCard” un “Visa” līdz “Spotify” un “Uber”. Galvenais mērķis – veicināt globālo uzņēmējdarbību starp aptuveni diviem miljardiem sociālā medija “Facebook” lietotāju. Taču bankas, uzraugi un politiķi norādīja uz būtiskiem riskiem digitālās valūtas iniciatīvā, solot bloķēt sociālā medija ieceri, tādēļ projektu atstāja virkne lielo tirgus dalībnieku. Tomēr tas nav apturējis “Facebook”, jo kriptovalūtu plānots ieviest jau 2021. gadā ar jaunu nosaukumu “Diem”.

"Neapšaubāmi, procesu paātrināja arī Covid-19 pandēmijas ietekme un izplatība, ko iezīmēja Pasaules Veselības organizācijas ieteikums plašāk izmantot bezkontakta norēķinus. Tas ar lielu lēcienu radīja sabiedrībā arvien pieaugošas prasmes un izpratni par digitālajiem norēķiniem, to ērtumu un drošumu.

Bet digitālā eiro ieviešana nozīmētu, ka tā pati banknote vai monēta tiktu pārnesta no maka uz telefonu vai citām viedajām nesējierīcēm, tās turētājam piešķirot unikālu valūtas vienību.

No funkcionalitātes viedokļa identiskas prasības – tāpat kā skaidras naudas gadījumā – būtu saistībā ar Centrālo banku, kas organizētu digitālā eiro izdošanu un pārvaldību, atbalstot valstu monetāro neatkarību, kamēr komercbankas, visticamāk, pildītu starpnieka lomu.

Tomēr ar šo attīstību ir saistīti arī daudzi izaicinājumi, it īpaši likumdošanas jomā centrālo banku kontekstā. Viens no svarīgiem problēmjautājumiem ir anonimitāte. Ja fiziska nauda ir pilnīgi anonīma, vai tādai jābūt arī digitālai valūtai un kā centrālā banka to varētu nodrošināt? Kāda būs banku un daudzo maksājumu pakalpojumu sniedzēju loma digitālās naudas apritē, jo skaidras naudas apritei nav nepieciešams konts bankā?