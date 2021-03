Nav liecību, ka vakcīna izraisītu citokīnu vētru

Facebook lietotāji atsākuši aktīvi dalīties ar janvārī ievietotu video, kur apgalvots, ka vakcinēšanās var izraisīt pārmērīgu un bīstami smagu imūno atbildi uz vīrusiem jeb citokīnu vētru. Ar to dalījušies teju divi tūkstoši cilvēku. Patiesībā šādas problēmas nav novērotas, lai gan vakcinēti jau vairāki simti miljoni cilvēku.

Tā nav taisnība. Pēc vakcinācijas mRNS nonāk šūnas citoplazmā – vielā, kas kalpo kā šūnas iekšējā vide un saista citas šūnas sastāvdaļas. Tur mRNS sniedz instrukciju organismam radīt S proteīnu, kas atrodas uz SARS-CoV-2 vīrusa virsmas, nevis visu vīrusu. Pret šo proteīnu veidojas imūnsistēmas atbildes reakcija. Kad organismam nākas saskarties ar pašu vīrusu, tas atpazīst šo proteīnu un ātri reaģē. Kahila pauž bažas, ka šīs ietrenētās atbildes dēļ organisms, saskaroties ar jebkuru vīrusu no koronavīrusu grupas, reaģēs pārāk spēcīgi un sāksies citokīnu vētra.

Kā stāsta Zāļu valsts aģentūras Efektivitātes un drošuma izvērtēšanas nodaļas vadītāja Ineta Popēna, citokīns ir proteīns, kas dabiski izdalās cilvēka organismā un kalpo kā signālmolekula, palīdzot šūnām organismā savstarpēji sazināties. Citokīniem ir dažādas funkcijas, bet viena no svarīgākajām – veidot imūnsistēmas atbildi uz infekcijām. Citokīnu atbrīvošanās ir daļa no aizsargreakcijas, bet reizēm reakcija var būt tik asa, ka ir cilvēkam kaitīga. Tas bieži kļūst par iemeslu, kādēļ ar Covid-19 smagi saslimušajiem ir grūti izārstēties. Ja plaušās un elpceļos vīruss izteikti savairojies, arī citokīni sāk izdalīties arvien vairāk. To sauc par citokīnu vētru. Tās rezultātā plaušās var veidoties sastrēgums un tūska, cieš arī citi orgāni. “Tā patiešām ir ļoti smaga un bīstama reakcija,” saka Popēna.