Skolotājs: datori pedagogus neaizstās

Sergejs pēc 18 gadu ilga darba valsts izglītības sistēmā uzsāka darbu starptautiskajā vidusskolā "Ekziperī". Tajā mācās bērni no dažādām valstīm, un mācību procesā tiek iesaistīti pedagogi no dažādām izglītības sistēmām. Sergejs stāsta: "Esmu pievienojies patiešām interesantai un daudzpusīgai skolai ar absolūti pārsteidzošu vidi un atmosfēru. Šī ir skola, kurā profesionāļiem dota brīvība un resursi.

Viens no fizikas apguves mācību līdzekļiem ir dalība AS “Latvenergo" rīkotajā skolēnu erudīcijas konkursā "FIZMIX Eksperiments". Arī šogad skolēni no starptautiskās vidusskolas "Ekziperī" kopā ar skolotāju Sergeju piedalījušies konkursā. Patlaban, norisinoties atlases posmiem, komanda Rīgas reģionā ieņem 5. vietu, tādēļ izredzes iekļūt pusfinālā ir lielas. Sergejs uzskata, ka skolēniem, kuriem fizika šķiet aizraujoša, nepieciešamas ar to saistītas aktivitātes, kas notur interesi.