Vairākas valstis pauž bažas par PVO Covid-19 izcelsmes pētījuma gaitu

Jaunais koronavīruss, visticamāk, tika nodots cilvēkam no sikspārņa caur citu dzīvnieku, secināts PVO starptautisko ekspertu misijas ziņojumā .

Savukārt teorija, ka vīruss izkļuvis no laboratorijas, ir ārkārtīgi mazticama,

Eksperti atgriezās no Uhaņas pirms vairāk nekā mēneša. Ziņojuma kavēšanās tika skaidrota ar saskaņošanas un tulkošanas problēmām, lai gan fonā notika arī diplomātiskas ķildas par ziņojuma saturu.

Preses konferencē Uhaņā 9.februārī misijas noslēgumā eksperti un viņu ķīniešu kolēģi lika skaidri noprast, ka vēl nevar nākt klajā ar noteiktiem secinājumiem. Taču viņi sacīja, ka aplūkojuši dažādas hipotēzes un izvērtējuši to ticamību.

Eksperti uzskata, ka vīruss SARS-CoV-2, kas izraisa slimību Covid-19, sākotnēji cēlies no sikspārņiem.

Viena no teorijām, kas tika aplūkotas, ir vīrusa pārnešana no sikspārņiem uz cilvēkiem. Ziņojumā šī teorija novērtēta kā iespējama, taču par daudz ticamāku atzīta vīrusa nonākšana no sikspārņiem pie kāda cita dzīvnieka, kas savukārt inficējis cilvēkus.