Esmu vēl dzīva; Trokšņo kā Tramps; pretīgā siļķu pastēte jeb karaliene joko britu gaumē!

Pēc Saseksas hercogu skandalozās intervijas, karaliene Elizabete II pirmo reizi publiski parādījās Zoom vietnē, kur ļoti labā noskaņojumā pļāpāja ar pārējiem zvana dalībniekiem par zinātnes sasniegumiem. Kad karalienei tika adresēts jautājums par to kāds bijis Jurijs Gagārins, kad karaliene viņu bija satikusi klātienē, monarhe atbildēja īsi: "Krievs! Un viņš nerunāja angliski. Tas bija fascinējoši." Šis raksturojums ļoti sasmīdināja pārējos zvana dalībniekus. Pēcāk Viņas Majestāte aplūko uz Marsa uzņemtos fotoattēlus ar lielu aizrautību un interesi.

Kad karalienei tiešsaistes zvanā no Austrālijas tiek prezentēta bronzas statuja, kas uzstādīta par godu viņai Adelaides valdības nama teritorijā, tiek pieminēts, ka tā ir ļoti līdzīga karalienei un cilvēki noteikti vēlēsies ar to fotogrāfēties. Norādīts tiek arī fakts, ka statuja novietota tā, ka tā skatās iekšā pa nama logiem, uz ko karaliene piemetina: ""Es domāju, ka, iespējams, būtu diezgan satraucoši to pēkšņi redzēt pa logu - jūs domāsiet, žēlīgai Dievs, vai viņa ir ieradusies nebrīdinot?" Pēcāk, kad vīrieši prezentē dāvanu karalienei - mini kopiju statujai. Karaliene nopriecājas: "Tas ir ļoti laipni. Es priecājos, ka tā nav tik liela kā statuja pagalmā. ”