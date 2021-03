Kas ir Škoda Laurin & Klement? Tas ir labākais, ko var nopirkt.

Škoda Kodiaq saprotamu iemeslu dēļ pie mums ir bieži sastopams auto. Tikpat saprotamu iemeslu dēļ kāds varbūt gribētu tādu Kodiaq, kāda nav kaimiņam. Jaudīgs, taču salīdzinoši dārgs risinājums būtu Kodiaq RS. Sportisku noti lielā apvidnieka partitūrā ieliek izteiksmīgais Sportline komplekts, bet tiem, kas Kodiakā labprātāk saskata visurgājēju, paredzēts robustais Scout. Taču ir viena Kodiaq speciālā versija, kas pie mums sastopama pagalam reti, un uz ielas to atpazītu tikai zinātājs.

Pirms 125 gadiem uzņēmīgie bohēmieši Mlada Boļeslavā nodibināja velosipēdu, motociklu un vēlāk arī automašīnu manufaktūru. 1925. gadā to pārņēma Škoda Works konglomerāts, un nosauca firmu tā, kā to pazīstam šodien - Škoda Auto. Kodiaq Laurin & Klement iekļauts viss labākais, ko čehu autoražotājs spēj dot, tomēr ārpusē par ko īpašu liecina vien nelieli uzraksti uz priekšējiem spārniem.

Normunds Avotiņš: "Laurin & Klement nekad nav bijusi no lētākajām, un rodas jautājums, par ko tad man jāmaksā - par to, ka 2 uzrakstiņi ārā? Protams, nē. Galvenais ieguvums ir salons. To nevar parādīt, bet smarža jau runā pati par sevi - šeit izmantota dabīgā āda, un tādus sēdekļus nevar dabūt nevienā citā Kodiaq komplektācijā."