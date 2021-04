Latvija par 200 miljoniem pirks bruņutransportierus, kurus Igaunija izbrāķējusi

Garisons skaidro, ka Ķuda braucis kā atbildīgais par iepirkumiem un viņš esot vienīgais speciālists, kas ļoti labi pārzina iepirkumu sistēmu. "Es teiktu, ka šī ir sakritība, kas iepriekšējā iepirkumā uzvarēja SISU. Lai arī ar iepriekšējām saitēm, tie ir divi dažādi uzņēmumi," piebilda AM valsts sekretārs.

Somu ražotājs ir izveidojis vietējo kompāniju "Patria Latvija", ko vada atvaļināts armijas virsnieks Uģis Romanovs. Viņš nodienējis 20 gadus. AM saņēma ziņas, ka Romanovam bijusi piekļuve slepenai, tikai NBS rīcībā esošai informācijai. Viņam arī tikusi dota iespēja piedalīties visos ar iegādes procesu saistītos pasākumos. Aizsardzības ministrija veica pārbaudi, taču neko pretlikumīgu nekonstatēja.

Starpvalstu līgumu par pētniecību un attīstību jauno bruņutransportieru ražošanā uz "Patria" bāzes sākumā parakstīja trīs valstis, taču Igaunija gada sākumā no projekta izstājās. Kaimiņvalsts mediji ziņo, ka igauņu bruņotie spēki nevienojās par izpētes un izstrādes cenu, mašīnas gala cenu un igauņu militārās industrijas uzņēmumu iesaisti ražošanā. Un vismaz pašreizējā sadarbības posmā igauņi latviešiem un somiem nepiebiedrojas.

Mūsu AM nevar pateikt, cik finālā maksāsim par mašīnām. Zināms tikai, ka Latvija atteiksies no 150 bruņutransportieriem, jo tomēr nevaram to atļauties.