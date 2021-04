"Mums nav ko vilkt!" Cilvēki stāv garās rindās pie apģērbu un apavu veikaliem

No šodienas darbu varēs atsākt visi veikali ārpus tirdzniecības centriem, kuru platība ir virs 7000 kvadrātmetru, paredz pagājušajā nedēļā valdībā atbalstītie grozījumi noteikumos "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".

Tāpat no šodienas pastiprinātas drošības prasības tirdzniecības centros, kuru kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir virs 7000 kvadrātmetriem. Šajos tirdzniecības centros varēs darboties veikali, kuros tirgo pārtiku ne mazāk kā 70% apmērā no preču sortimenta. Tirdzniecības centros arī varēs darboties veikali, kuros tirgo higiēnas preces ne mazāk kā 70% apmērā no preču sortimenta.