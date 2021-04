10 ieteikumi kā normalizēt uzkāpušu asinsspiedienu

Hronisks stress var paaugstināt asinsspiedienu. Farmaceite min, ka arī gadījuma stress var to paaugstināt, ja uz to reaģē, piemēram, uzēdot daudz vai neveselīgu pārtiku (nereti cilvēki apēd stresu ar saldumiem), lietojot alkoholu vai smēķējot. Vērtīgi būtu veltīt laiku pārdomām par to, kas izraisa stresu, piemēram, vai tie ir apstākļi darbā, ģimenē, finanses vai slimība. Tiklīdz atrodi cēloni, jāapsver, kā to novērst vai samazināt.