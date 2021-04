Zatlers: Pienācis tas brīdis, kad jābūt tikai divām grupām - cilvēkiem, kas vēlas vai nevēlas vakcinēties

"Šobrīd galvenais ir dot zaļo gaismu vakcinācijā tiem, kuri to vēlas, lai sasniegtu pēc iespējas lielāku vakcinēto procentu.

Eksprezidents uzskata, ka šobrīd svarīgākais ir vakcinēt tos, kuri pārnēsā vai izplata šo vīrusu, un nepārtraukti jāpatur prātā, ka vakcinācijas process var mainīties visu laiku. "Tomēr valdībai ir jābūt gatavai ļoti aktīvi reaģēt gan uz to, kas notiek ar pašu slimību, gan uz to, kā mainās sabiedrības domas. Tas ir viens no veiksmīgas vakcinācijas priekšnoteikumiem," piebilda Zatlers.