PĶR testa ciklu skaits nenosaka infekciozitāti, mirušo skaits nav desmitreiz mazāks

SPKC epidemiologs Jurijs Perevoščikovs 13.aprīļa valdības sēdē norādīja, ka no 939 cilvēkiem, kas 2020.gadā miruši ar Covid-19, 700 cilvēkiem Covid-19 bija tiešais nāves cēlonis, bet 239 – nāvi veicinošs faktors vai kā cits nozīmīgs apstāklis. Tātad Covid-19 kā nāves pamatcēlonis bija 75% gadījumu, nevis tikai 10%, kā var noprast no video autora teiktā. Līdz 14.aprīlim Latvijā ar Covid-19 miruši 2019 cilvēki, un nav pamata domāt, ka šogad to īpatsvars, kam slimība bija nāves pamatcēlonis, īpaši atšķirsies no pagājušā gada rādītāja. SPKC dati rāda, ka pērn vairāk nekā 10% no mirušajiem nebija sasnieguši 60 gadu vecumu. Visbiežāk slimība letāli beidzas cilvēkiem virs 80 gadiem – mirst ap 20% saslimušo.