Kāpēc prinča Filipa bērēs nebūs uniformas jeb smalkais karalienes gājiens

Kā ziņo The Guardian, karaliene Elizabete II ir ģimenei ieteikusi atteikties no uniformu vilkšanas prinča Filipa bērēs. Tas tāpēc, lai nepievērstu lieku uzmanību princim Harijam. Kāpēc tā? Pēc atteikšanās no karaliskās ģimenes pienākumu pildīšanas, princim Harijam tika atsavinātas arī viņa goda pakāpes, pēc kurām vadoties, karaliskās ģimenes vīrieši tērpjas svinīgajās uniformās. Līdz ar to bērēs viņam ir ļauts ierasties uzvalkā.