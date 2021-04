"Ja Navaļnijs nomirs, nebūs jautājumu, kurš ir vainīgs." Rietumu mediji un slavenības pauž atbalstu Navaļnijam

Laikraksta "The New York Times" redakcionālā padome publicējusi paziņojumu , kurā vēršas pie Krievijas autoritārā prezidenta Vladimira Putina, aicinot pielaist pie Navaļnija mediķus, novērtēt opozicionāra veselības stāvokļa smagumu un nepieciešamības gadījumā ievietot viņu intensīvās ārstniecības nodaļā.

"Šis lēmums ir Krievijas prezidenta Vladimira Putina rokās, un viņam vajadzētu nekavējoties sniegt savu piekrišanu. Ļoti iespējams, ka Putins labprāt atbrīvotos no sava iedarbīgākā kritiķa - kā atceramies, Navaļnija kunga pašreizējā situācija aizsākās, kad Kremļa rokaspuiši centās viņu nogalināt ar militāru nervu indi. Navaļnijs pēc šī uzbrukuma tik tikko izdzīvoja," teikts "The New York Times" rakstā. "Taču Putina kungam jāsaprot - ja Navaļnijs aizies bojā darba kolonijā, tas apstiprinās Putina kunga reputāciju kā "slepkavniekam" (prezidents Baidens nesen norādīja, ka piekrītot šim apzīmējumam) un atriebes kāram despotam, kurš gatavs uz pilnīgi jebko, lai izrēķinātos ar saviem kritiķiem."