Noskaidroti Latvijas ietekmīgākie influenceri

"Grand Prix" un ietekmīgākā Latvijas influencera titulu Florence-Vīksne ieguva, vērtējot procentuāli lielo sekotāju skaitu no Latvijas, kas viņai ir viens no apjomīgākajiem TOP5 indeksa influenceru vidū, vienlaikus arī augstos auditorijas iesaistes rādītājus - 15% un sekotāju auditorijas kvalitātes reitingu apvienojumā ar deviņu kompetento žūrijas locekļu skatījumu par radītā satura kvalitāti, atpazīstamību sociālajos tīklos un ārpus tiem.

Ietekmīgākie viedokļa līderi tika meklēti trijās kategorijās - "mikro" jeb no 1000 līdz 10 000 sekotājiem, "medium" jeb 10 000 līdz 25 000 sekotāji un "makro" jeb no 25 000 sekotājiem.

Pēc viņa teiktā, "Golin" influenceru indeksa 2021 analīze rāda, ka gandrīz puse jeb 44% no uzņēmējiem paredz, ka izmantos influenceru mārketingu arvien vairāk. Savukārt "mikro" kategorijas viedokļa ietekmētājiem - savas jomas ekspertiem pamazām tiek pievērsta arvien lielāka uzmanība salīdzinoši ar tiem, kam vienkārši ir liels sekotāju skaits.

Vērtējot sociālo mediju nozares attīstības aktualitātes, šogad "Golin" influenceru indeksā noskaidroti līderi vienpadsmit jomās jeb par divām jomām vairāk nekā pērn - dzīvesstils, ēdiens, skaistums, dizains, mode, izklaide, foto&video, sports, jaunatne, kā arī ģimene un "TikTok". Katrā no tām, izņemot "TikTok", influenceri arī tika dalīti trīs kategorijās - "mikro" jeb no 1000 līdz 10 000 sekotājiem, "medium" jeb 10 000 līdz 25 000 sekotāji un "makro" jeb no 25 000 sekotājiem.