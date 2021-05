Īslandes amazone: feminisms un klimata pārmaiņas melnā humora mērcē

Nupat 22. aprīlī aizvadījām Zemes dienu , kad visā pasaulē notiek dažādas akcijas un pasākumi, lai palielinātu cilvēka izpratni par Zemes dabisko vidi. Tikko aizvadītas arī talkas, un esmu drošs, ka katram no mums tagad smeldz muskuļi, bet plaukstas izraibinājušas grābekļa kāta uzrīvētās tulznas. Pirms tam vēl bija Zemes stunda , kad visu pasauli uz veselu stundu ietina tumsa, ļaujot zemeslodei no mums atpūsties kaut uz mazu mirkli.

Ja dokumentālā filma “Seaspiracy” daudzus šokēja, parādot to, kas mūsdienu informācijas laikmetā lielai daļai zinātkārāku cilvēku sen jau bija zināms, tad šis gabals izklaidēja, ļaujot domāt, ka arī mēs, katrs mazais cilvēks, varam paveikt lielas lietas par spīti tam, ka mūsu priekšā stāv sistēma, korporācijas, bagātāki cilvēki, varenāki cilvēki utt. Mēs katrs, sieviete vai vīrietis, varam nomest kaut kādas sabiedrības uzspiestās važas un noteikumus un veidot savu dzīvi tā, kā mēs to vēlamies. Dzemdēt nav obligāts sievietes pienākums ne 30, ne 50 gadu vecumā; sabotēt rūpnīcas vienatnē ar loku un bultām nav tikai vīrieša spēkos; katrs no mums var iestāties klosterī vai pārvākties uz dzīvi mežā; katrs no mums var mīlēt tā dzimuma cilvēku, uz kuru rāda sirds; katrs no mums ir brīvs.