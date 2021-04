Kā ieraudzīt pozitīvo pandēmijas laikā: iesaka sabiedrībā pazīstamas personības

Šis laiks ir apnicīgs un reizēm rada patiesi lielu nogurumu, pat bezspēku, bet, domājot par to, ko nevaram mainīt, mēs tikai lieki tērējam enerģiju. Vērtīgāk koncentrēt savu uzmanību un domas uz ieguvumiem. Ko es varu paņemt vai iemācīties no šīs situācijas? Mani iedvesmo un aizrauj labs kino un autobiogrāfiska literatūra. Lasot grāmatas, aizmirstos un bagātinu savu iztēli ar jaunu pieredzi. Lai arī šobrīd daudzas vietas ir slēgtas un joprojām ievērojam virkni dažādu ierobežojumu, viss nav aizliegts! Jācenšas atrast tās mazās nodarbes, kas aizrauj un rada prieku. Izturību!

Es pat nedomāju par to, kā saglabāt pozitīvismu, bet drīzāk, kā palikt realitātes sajūtā, būt apzināti šeit un tagad. Šajā laikā primārais, ko mums darīt, ir rūpes par sevi. Brīžos, kad jūtamies slikti, ir jāvēršas pēc palīdzības, jārunā ar apkārtējiem vai terapeitu. Tā neviļus iespējams ieraudzīt jaunas idejas, kā sevi nodarbināt, kā parūpēties par savu pašsajūtu. Piemēram, man palīdz elpošanas vingrinājumi, kurus veicu 7 minūtes katru dienu, lieliska metode ir arī aukstās dušas. Tikpat svarīgi prast lūgt uzmanību no tuvajiem – skaidri jautājot pēc palīdzības, pēc nedalītas uzmanības. Tas ir svarīgi gan pieaugušajiem, gan bērniem – par to esmu pārliecinājusies arī savā ikdienā.

Šajā ziņā varu ieteikt lielisku metodi no savas pieredzes – izaicinājumus. Izaicināt pašam sevi, uzliekot sev mērķus, ko sasniegt, – tā var būt skriešana, skrituļošana, grāmatu lasīšana, jebkas, kas vairo prieku. Piemēram, es janvārī sev izdomāju atrakciju riteņbraukšanā. Mēneša 1. datumā pieveicu 5 km ar divriteni, nākamajā dienā pievienoju vēl 5 km, un tā līdz pat mēneša beigām, kad dienā nācās mērot 155 kilometrus. Laika apstākļi izaicinājumu tikai pastiprināja, tādēļ no 17. janvāra distances veicu dzīvoklī uz sava riteņa, kas iestiprināts statīvā, bet no mērķa neatkāpos. Gan dodoties piedzīvojumos, gan šobrīd es klausos audiogrāmatas – tās iedvesmo un reizēm atgādina par idejām, kas jau piemirsušās. Vienā no audiogrāmatām dzirdēju interesantu cīņu mākslas meistara un aktiera Brūsa Lī atziņu, kas var noderēt arī šobrīd: “Esi kā ūdens, jo ūdens spēj ieņemt jebkuru formu.” Arī šobrīd mums ir jāpielāgojas situācijai, jāpieņem tā, bet jāturpina plūst un neapstāties. Gluži kā Gaujas lokiem – no putna lidojuma ir redzams, cik tie dažādi, vietām šaurāki, līkumotāki, bet tie neapstājas, ūdens tajos turpinājis plūst, pārvarot visus šķēršļus – kaut vai lēnām.