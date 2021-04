Kā “Zoom” ietekmē mūsu smadzeņu darbību

Fiksējot pētījuma dalībnieku smadzeņu izraisītos elektriskos impulsus, iegūtie dati norāda uz augstu beta viļņu līmeni, kas saistīts ar stresu, trauksmi un koncentrēšanos. Sanāksmju laikā katram no dalībniekiem līknes bija svārstīgas, tomēr tām piemita tendence pieaugt un sasniegt augstus stresa līmeņa rādītājus. Savukārt, ievērojot 10 minūšu pārtraukumu principu, stresa rādītāji bija zemāki par vidējo un neļāva tiem arī paaugstināties.

Lai gan EEG rādījumi nav visprecīzākā stresa mērīšanas metode, tā ir diezgan ticama un labāka nekā retrospektīvs pašnovērtējums pēc principa “Kāds ir jūsu stresa līmenis pēc otrās tikšanās reizes skalā no 1 līdz 5?”

Piemēram, Stenfordas Universitātes pētnieki, izmantojot citu pieeju, noskaidrojuši videozvanu ietekmi uz cilvēku labsajūtu. Saskaņā arī pētījuma rezultātiem, sievietes pēc video sanāksmēm jūtas vairāk nogurušas nekā vīrieši - viena no septiņām sievietēm (13,8%), ziņoja, ka pēc “Zoom” zvaniem jūtas “ļoti” līdz “ārkārtīgi” nogurusi. Tam par iemeslu tiek uzskatīta pastiprināta sievietes uzmanības pievēršana savam izskatam, kas tiek darīts ar mērķi izvairīties no nepatīkamiem mirkļiem sanāksmes laikā. Kā otru iemeslu pētnieki min laika izjūtas zaudēšanu, ja sanāksmes norisinās tikai starp daiļā dzimuma pārstāvēm – novirzīšanās no tēmas vai ieilgušas sarunas. Rezultātā tiek zaudēts laiks, ko varētu veltīt atpūtai līdz nākamai sarunai.