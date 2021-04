Amatpersonas nespēj atbildēt, kurai institūcijai bija jāslēdz nelikumīgais hostelis Rīgā

No Baltmaņa preses konferencē sniegtās informācijas izriet, ka šogad 5.janvārī VUGD saņemts iesniegums no Merķeļa ielas 8 iedzīvotājiem, par to, ka atvērts hostelis, un lūgums pārbaudīt, vai netiek pārkāptas ugunsdrošības prasības.