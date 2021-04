Šobrīd pasaulē ir reģistrēti vairāki tūkstoši Covid-19 mutāciju, tomēr, lai parastu mutāciju varētu uzskatīt arī par jaunu vīrusa paveidu, to izvērtē pēc vairākiem kritērijiem. Kā atklāj Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra vicepriekšsēdētājs (LBPSC) Dr. Jānis Kloviņš, viens no kritērijiem ir mutējošā varianta izplatības apjoms. Līdz šim Latvijā ir reģistrēti 16 dažādi Covid-19 vīrusa paveidi.

Rudenī tika identificēts arī tā dēvētais Latvijas variants. Tomēr tā izplatības apjoms bija salīdzinoši neliels un jau šobrīd vīrusa paveids ar šādu mutāciju tiek uzskatīts par neeksistējošu. Neraugoties uz to, šobrīd pastāv arī cits vīrusa paveids, kurš attīstījies no cita, mazāk bīstama Lielbritānijas varianta un kurš cirkulē Latvijā, arī to šobrīd ir nodēvējuši par Latvijas variantu.