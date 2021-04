Salīdzinot ar pirms pandēmijas laiku, pieprasījums pēc privātmāju būvniecības audzis uz pusi

"Kopumā esam novērojuši, ka iedzīvotāji arvien biežāk izvēlas būvēt, nevis iegādāties jau esošas privātmājas. To ietekmē salīdzinoši zemais piedāvājums - kvalitatīvu mājokli iegādāties ir ļoti grūti. Īpaši aktuāli tas ir reģionos. Taču paredzam, ka šī situācija uzlabosies, jo jau pašreiz ir pieejami izdevīgi nosacījumi privātmāju atjaunošanai, kā arī drīzumā privātmāju īpašniekiem, kuru ēkas atrodas reģionos vai to ģimenēs aug trīs un vairāk bērnu, būs iespēja pieteikties valsts atbalsta programmai privātmāju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai, ko nodrošinās Altum. Kopā tam vajadzētu kļūt par būtisku motivatoru ceļā uz arvien ilgtspējīgāka un efektīvāka dzīvojamā fonda izveidi," atzīmē Normunds Dūcis, Swedbank Hipotekārās kreditēšanas vadītājs.

Kopumā par labu savas dzīvesvietas iegādei visbiežāk izšķiras iedzīvotāji vecumā no 31 līdz 35 gadiem (33%). Jāatzīmē, ka iepriekšējos gadus to steidza izdarīt nedaudz ātrāk (no 26 līdz 30 gadu vecumam), līdz ar to vidējais kredītņēmēja vecums ir pieaudzis. Vispirktākie aizvien ir tipveida dzīvokļi (67%), kam seko privātmāju būvniecība un celtniecība (23%) un dzīvokļa iegāde jaunajos projektos (9%).