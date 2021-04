Ēģiptē atrastas 110 senas kapenes un mazuļu atliekas māla podos

Kā ziņoja Ēģiptes Senlietu ministrija, kapenes atradās arheoloģisko izrakumu vietā aptuveni 150 kilometru uz ziemeļaustrumiem no Kairas. 73 no atrastajām kapenēm izveidotas 5500 līdz 5000 gadu senā pagātnē. Tas bija laiks, kad Ēģipte bija apvienošanās procesā. Šajā laikā Ēģiptē pirmo reizi parādījās hieroglifi un izveidojās centrālā pārvalde – tā pati, kas vēlāk kļuva tik varena, ka pārraudzīja piramīdu būvniecību.

Daudzas no šīm 73 kapenēm ir veidotas ovālā formā, kur cilvēks apglabāts tupus ar seju pret rietumiem, kas pēc seno ēģiptiešu domām bija virziens, kurā dodas mirušie. Vienā no kapenēm pētnieki atrada arī podu, kurā bija mazuļa skelets.

FOTO: KAPENES UN TO SATURS

Līdz ar cilvēku atliekām pētnieki atrada arī māla krūkas, to skaitā trauku, kas izdekorēts ar ģeometriskām figūrām, vēstīts izdevumā "Live Science".

Pārējās 37 kapenes ir veidotas no 1640. līdz 1540. gadam pirms mūsu ēras jeb pirms 3660 līdz 3560 gadiem. Tas savukārt bija laiks, kad Ziemeļēģiptē valdīja hiksu ciltis no Āzijas. Šīs kapenes ir kvadrātveida, bet cilvēki tajās apglabāti izstieptā stāvoklī, arī ar seju pret rietumiem. Vienā no šīm kapenēm arī atradās mazuļa atliekas māla podā.