"Facebook" apstiprina pusaudžiem paredzētas alkohola, azartspēļu un iepazīšanās reklāmas

Lobistu grupa “Reset Australia” pagājušajā gadā izveidoja reklāmas kontu “Ozzie News Network”, lai pārbaudītu, vai “Facebook” pret pusaudžu datiem izturas saudzīgāk nekā to personu informāciju, kas sasnieguši pilngadības vecumu. Kā noskaidrojās, datu kopas, kuras “Facebook” iegūst, tiek izmantotas, lai izveidotu mērķtiecīgas reklāmas sociālo mediju vietnēs.

“Reset Australia” pētniecības ietvaros no “Facebook” saņēma noraidījumu divām parasto cigarešu reklāmām, taču, iesniedzot elektronisko cigarešu reklāmas, tās tika apstiprinātas. Līdz ar to rodas priekšstats, ka tradicionālā reklāmas tiek stingri reglamentētas, taču likums nav sekojis līdzi tendenču izmaiņām, radot to, ko Kriss Kūpers sauc par sistēmas nepilnību.