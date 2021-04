Deju skolotājs Mironovs ar asarām acīs par skarbāko pieredzi onkoloģijas centrā

"Vērojot savu ķermeni un novērojot lietas, ko nevaru izskaidrot, devos pie daktera. Mediķis teica - sāksim ar sliktāko; un tu nevari iedomāties, kas par sitienu “pa pakaļu” ir aiziet uz to iestādi, kas saucas onkoloģija. Kad es ierados un sēdēju mašīnā, gaidot pulksteni. Piebrauca mašīna, no kuras izkāpa trīs skaistas, seksīgas sievietes. Un viena bija sagrauta... Un tad tu saproti šā stāsta morāli. Kaut kāds konflikts ģimenē - sieva brūk virsū vīram, pat nezinot, ko viņa no viņa grib. Bet tagad iedomājies, ka viņš kaut kā sāks dzist ārā. Tas ir diezgan vesels cilvēks, kad viņu grauž tas mērglis. Un tad viņš aizies... Nu muļķi, kādus niekus jūs par neiemācītiem deju soļiem varat runāt? Tā bija baigā mana dzīves pieredze," asarām acīs stāsta Valērijs Mironovs.