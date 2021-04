Teicienu par to, ka mīlestība iet caur vēderu, var attiecināt arī uz stresu, jo vēders, tā izeja un ar to saistīti traucējumi var būt viens no pirmajiem un jūtamākajiem stresa vēstnešiem. Piedzīvojot paaugstināta stresa apstākļus, visbiežāk tiek novēroti divu veidu traucējumi – zarnu motorika, kas normālos apstākļos nepārtraukti kustas, apstājas pilnībā vai gluži pretēji – nerviem saņemot impulsu no smadzenēm, zarnas sāk kustēties arvien ātrāk. Pirmajā variantā rodas aizcietējums, bet otrā gadījumā – šķidra vēdera izeja jeb caureja. Viena vai otra ķermeniskā reakcija ir atkarīga no cilvēka temperamenta un nervu sistēmas uzbūves.