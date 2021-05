Rubene: Ieviesiet dzīvē digitālo minimālismu! Padariet gudro ierīci atkal dumju

Padariet šo savu gudro telefonu atkal dumju, izņemiet kādu sociālo tīklu no sava telefona, lai tas paliek tikai datorā. Un feisbuku datorā paskatieties tikai vienreiz dienā – jūs iegūsiet laiku, iegūsiet jēgu. Vēl pirms pandēmijas pasaulē sākās tāda kustība – kā atgūt savu ikdienu. Kovids mums šo savu ikdienas atgūšanu ir atgādinājis daudz spēcīgāk.

Bērni nav sabojājušies, mēs dzīvojam citādā realitātē! Visi grib no manis dzirdēt, kā tos bērnus salabot. Viņi tagad esot sabojājušies – tā kā ierīces, un nu vajag salabot; studentus arī. Nav stāsts par to, ka bērni ir sabojājušies. Mēs dzīvojam citādā sociālajā realitātē, un kovids ir milzīgs izaicinājums mums visiem. Tas laiks, kurā šobrīd dzīvojam un kurā mūsu bērnam ir trīs, septiņi, 12 vai 23 gadi, ir dots tikai vienreiz. Un, ja mēs izturēsimies pret šo laiku kā pret kaut ko “pagaidām”, nedarīsim neko un pagaidīsim, kad tas viss pāries...

Ideālais tehnoloģiju lietošanas ritms 10–12 gadu veciem bērniem. Ideālais ritms būtu tāds: skolotāji izveidojuši mācību nodarbības tā, lai visas piecas vai sešas mācību stundas, kas ir, nebūtu jāskatās ekrānā. Ir svarīgi, lai ik pēc stundas bērns būtu piecēlies, pastaigājis, padzēries ūdeni. Tāpat svarīgi, lai bērns katru dienu iziet ārā svaigā gaisā un izkustas. Jā, arī pieaugušajiem ir grūti to īstenot, tomēr tas ir būtiski vispārējai veselībai! Un tad ļaujam pavadīt laiku arī tehnoloģijās. Jo šis ir vecums, kad pamazām tehnoloģijas vairs nav tikai spēļu vieta, tā ir socializācijas vieta, paraugu meklēšanas un identitātes veidošanas vieta. Sākas fanošana, sekošana paraugiem. Taču atceramies, ka vecāku aktīvu iesaisti bērna audzināšanā neviens nav atcēlis arī bērna 10–12 gadu vecumā! Runājam ar viņiem par to, jautājam ne vien to, kā gāja skolā, bet arī – kā viņiem gāja onlainā?