Rūpniecība spēj pārdot. Vai tā spēs saražot?

Tālākā nākotnē šiem novadiem ir jādiversificē ekonomika , lai samazinātu šādas specializācijas makroekonomiskos riskus un dažādotu ienākumu palielināšanas iespējas. Tiem būs arī jāpielāgojas ciršanas ierobežojumu ietekmei, kas drīzāk kļūs stingrāki, jo politika arvien vairāk atspoguļos no meža nozares tiešā veidā maz atkarīgo lielpilsētu iedzīvotāju vērtības, kā arī ārējo ietekmi.

Diemžēl dalītas jūtas šobrīd rada nākotnes zīmes metālapstrādē, mašīnbūvē un elektronikā – nozarēs, kuras var dot vislielāko pienesumu reģionu ekonomiku diversifikācijā. No vienas puses, to jaunākie ražošanas rādītāji ir lieliski, tāpat arī pēdējo piecu gadu kopējais stāsts. Diemžēl neredz lielu optimisma dzirksti to noskaņojuma indeksos.