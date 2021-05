Cimperlīgākie dārzeņi, kuru audzēšana iesācējam varētu nebūt pa spēkam

Visi krustziežu dzimtas augi, proti, ziedkāposti, brokoļi un kāposti, ir vieni no nepateicīgākajiem dārzeņiem iesācējiem. Ziedkāposti aug ļoti lēni un ir cimperlīgi attiecībā uz temperatūras izmaiņām un apgaismojumu. Ziedkāpostiem nepatīk pārlieku liels karstums vai aukstums – optimālā temperatūra ir 18 līdz 26 Celsija grādi. Lai izdotos izaudzēt lieliskus ziedkāpostus, augot to lapām ir jānosedz galviņas. Ja lapas sāk pāragri atkāpties un atsegt dārzeni, tās ir jāsasien, līdz ziedkāposts ir pilnībā nobriedis, – tādā veidā pasargāsi dārzeni no kaitēkļiem un ārējās vides ietekmes.

Selerijas var būt īsts izaicinājums jebkuram dārzniekam. Kraukšķīgais dārzenis ir ārkārtīgi prasīgs attiecībā uz laistīšanu, tāpēc tas ir jāsēj dobē, kura var ilgstoši palikt mitra. Tāpat kā ziedkāposti, selerijas aug ārkārtīgi lēni – no sēkliņas līdz ēdamam dārzenim var paiet no 120 līdz 180 dienām, kas prasa pacietību un rūpes.

Atšķirībā no ziedkāpostiem galviņkāposti nav tik grūti izaudzējami, taču lielākā problēma ir to pasargāšana no kukaiņiem. Ja vēlies izaudzēt galviņkāpostu, kas līdzinās tam, kādu ir iespējams iegādāties lielveikalā, jāapbruņojas ar pacietību. Lai izdotos lieliskas kāpostgalviņas, dārzeņi būs jālaista pēc noteikta grafika un jāsargā no krasām temperatūras izmaiņām. Tāpat šie dārzeņi ir rūpīgi jāsargā no balto taureņu kāpuriem, kas ir ļoti iecienījuši tieši šo dārzeni.