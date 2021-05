Kriptovalūtu vērtības piedzīvo lielu kritumu pēc Maska negaidīta paziņojuma

Kā vēsta CNN, ceturtdienas rītā “Bitcoin” cena bija nokritusies par 12% līdz 49 300 dolāriem par vienu vienību. Citas digitālās valūtas arī piedzīvoja ievērojamu lejupslīdi – “Ethereum” zaudēja 14% no savas vērtības, bet “Dogecoin” – pat 20%. Masks savu lēmumu skaidroja ar to, ka “Bitcoin” atstāj augstas izmaksas uz apkārtējo vidi. Iepriekš gan Masks bija zināms kā viens no skaļākajiem kriptovalūtu entuziastiem.