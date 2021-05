Latvija testē pašvaldības: Ar kādu piedāvājumu konkurenti vēlēšanās cer gāzt no amata Rāviņu?

Rublis (JV) iezīmēja, ka, risinot bērnudārza rindu jautājumu, ir nepieciešams ne tikai būvēt jaunus pašvaldības bērnudārzus, bet arī veidot ciešāku sadarbību ar privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un palielināt atbalstu vecākiem, kuru bērns nav ticis bērnudārzā. Savukārt Rāviņš (ZZS) norādīja, ka primāri ir jāorientējas uz investīciju piesaisti. Nesniedzot plašākus komentārus, kā to izdarīt, politiķis centās attaisnot pilsētas iepirkumu komisijas darbu. Dūmiņš (KP) savukārt uzskata, ka cīņā ar korupciju svarīgi ir stiprināt vietējos medijus un nodrošināt atvērtu pašvaldību. Šokele (KPV LV) iestājās par domes atvērtību, piebilstot, ka svarīgi ir strādāt arī pie komunikācijas uzlabošanas ar iedzīvotājiem. Niedrītis (“Progresīvie”) pauda pārliecību, ka primāri ir jāstrādā pie infrastruktūras sakārtošanas ne tikai pilsētas centrā, bet arī tās apkārtnē.

Strods (NA) piekrita, ka infrastruktūras jautājums ir jārisina, tomēr viņa ieskatā to vislabāk būtu darīt caur investīciju piesaisti. Viņaprāt, būtu jāatbalsta viens no lielākajiem uzņēmumiem Jelgavā, jo šādu uzņēmumu attīstība piesaistītu arvien jaunus uzņēmumus pilsētā. Savukārt Pagors (LKS) uzsvēra, ka ir jāpalielina bērnu piedzimšanas pabalsts. Jāpiebilst, ka kandidāts raksturoja visas problēmas, bet risinājumus nespēja piedāvāt.

investīcijas neizdosies piesaistīt tik ilgi, kamēr “uzņēmēja veiksme būs atkarīga no sarunāšanas ar varu turošo [politisko spēku]”.

Jautājumi konkurentiem

Debašu noslēgumā kandidātiem bija iespēja uzdot vienu jautājumu kādam savam konkurentam. Katrs kandidāts ar savu jautājumu iezīmēja kādu citu aktuālu problēmjautājumu. Niedrītis (“Progresīvie”) vērsās pie Šokeles (KPV LV) ar jautājumu par to, kādas ir galvenās problēmas izglītības iestāžu atjaunošanas reformā. Turpretī viņa Niedrītim jautāja, kā varētu kompensēt iztrūkumu budžetā, kas rastos no nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanas. Strodam (NA) bija iespēja izklāstīt savu redzējumu par to, kā būtu jāsadarbojas pilsētas pašvaldībai ar tajā esošo augstskolu. Ramutim (JKP) bija jāatbild par Jelgavas autobusa parka attīstību un korupcijas risku mazināšanu tajā. Savukārt Kurlovičs (LRA) vēlējās noskaidrot Dūmiņa (KP) viedokli par pašvaldības sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām.