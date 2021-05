Ilgstošas virsstundas var nogalināt, brīdina eksperti

Kā vēsta izdevums “Forbes”, atsaucoties uz PVO un Starptautiskās darba organizācijas veikto pētījumu, simtiem tūkstoši cilvēku ik gadu mirst no pārmerīgām darba stundā. Aģentūra “Reuters” norāda, ka zinātniskajā žurnālā “Environment International” publicētais pētījums ir pirmais pasaulē, kurā pētīti nāves gadījumi, kas saistīti ar cilvēku pārstrādāšanos.

Pētījumā teikts, ka 2016. gadā no insulta un išēmiskās sirds slimības visā pasaulē miruši 745 ūkstoši cilvēki, kuri strādā vairāk par 55 stundām nedēļā. Tas ir par 29% vairāk, nekā 2000. gadā. Gandrīz divas trešdaļas gadījumu attiecas uz strādājošiem vīriešiem, kuri ir vecāki par 60 gadiem.

Pētījumā tiek skaidrots, ka lielākā daļa nāves gadījumu reģistrēti vecuma grupā no 60 līdz 79 gadu vecuma. Turklāt, nāve iestājusies ievērojamu laiku pēc perioda, kad strādājošie ilgstoši strādājuši virsstundas – viņu darba maiņas, kas ilgākas par 55 stundām nedēļā, bijušas tad, kad strādājošie bijuši vecumā no 45 līdz 74 gadiem.

“Ir pienācis laiks mums visiem, valstu valdībām, darba devējiem un darbiniekiem beidzot apzināties to faktu, ka pārlieku ilgas darba stundas un virsstundas var novest pie priekšlaicīgas nāves,” norādīja Neira.

Turklāt, pētījuma veicēji nav ņēmuši vērā pandēmijas ietekmi. Šī pētījuma dati ir attiecināmi uz laika periodu no 2000. līdz 2016. gadam. Tā autori brīdina, ka to cilvēku skaits, kas strādā virsstundas, turpina pieaugt, un pašlaik šādu cilvēku skaits varētu būt 9% no visiem planētas iedzīvotājiem.