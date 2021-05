Vai Latvijas tūrisma nozare spēs atkopties no pandēmijas radītā "nokdauna"?

Viņš bilst, ka situācija 2020.gada vasarā un pieprasījuma tendences pēc tūrisma pakalpojumiem gan Latvijā, gan Eiropā, gan pasaulē liecina, ka tūrisma un viesmīlības nozarei ir nākotne un tuvāko gadu laikā ir sagaidāma nozares atjaunošanās un turpmāka attīstība, kāda tā ir bijusi laika posmā no pagājušā gadsimta vidus.

Tūrisma nozare visu pandēmijas laiku ir atbildīgi izturējusies pret epidemioloģiskās drošības jautājumiem un Latvijā, tāpat kā citviet Eiropā, nākusi ar priekšlikumiem un aicinājusi rast risinājumus drošas darbības atjaunošanai. Ceļošana un ar viesmīlību saistītie pakalpojumi mūsdienu sabiedrībā ir kļuvuši par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu, un arī šobrīd redzam, ka tieši pieprasījums pēc tūrisma un ar to saistītajiem pakalpojumiem rada pamatu pozitīvai nākotnes perspektīvai gan ienākošajā, gan izejošajā tūrismā.

Tikai diemžēl vai par prieku rīdzinieki ir naskāki izbraukt uz reģioniem nekā reģionu iedzīvotāji apmeklēt Rīgu. Iespējams, to ietekmēja arī fakts, ka nevarēja notikt pasākumi un teātra izrādes.

“Redzam, ka ienākošā tūrisma struktūru veido ārvalstu viesi no Baltijas valstīm, Skandināvijas, Krievijas, Rietumeiropas valstīm un tā sauktajiem tālajiem tirgiem – Ķīnas, Japānas, ASV un citām valstīm. Iepriekšējo gadu statistika rāda, ka ārvalstu viesu skaits ir stabili pieaudzis ilgākā periodā, vienlaikus dažādojoties tirgiem.

Tāpat Latvija ir īstenojusi pasākumus, lai nodrošinātu gan atpūtas, gan darījumu tūristu skaita pieaugumu, ir attīstīta atpūtas un darījumu tūrisma infrastruktūra, ir īstenoti projekti reģionos un ir bijusi vērojama veiksmīga tūrisma produktu attīstība daudzviet Latvijā. Līdz ar to, raugoties no klasiskas risku diversificēšanas pieejas, nav pamata uzskatīt, ka tūrisma nozare Latvijā nav ņēmusi vērā iespējamos riskus. Pandēmijas radītie apstākļi un to ietekme uz tūrisma nozari visā pasaulē tomēr ir ārkārtēji, neparedzami apstākļi,” tā Lingebērziņš.