Ekonomikas ministrija: Baltkrievija ir nozīmīgs ekonomiskās sadarbības partneris

Kopējais preču un pakalpojumu eksports uz Baltkrieviju 2020.gadā bija 225,8 miljoni eiro, kas veido 1,3% no Latvijas kopējā eksporta, savukārt preču un pakalpojumu imports - 341,6 miljoni eiro, kas veido 1,9% no Latvijas importa. Salīdzinājumā ar 2019.gadu eksports ir samazinājies par 4%, bet imports krities par 12%. 2020.gadā Baltkrievija bija Latvijas 17.nozīmīgākais eksporta un 13.nozīmīgākais importa partneris.

Savukārt lielāko īpatsvaru preču importā no Baltkrievijas pērn ar 171,478 miljoniem eiro jeb 57% no kopējā preču importa no kaimiņvalsts veidoja koksne un tās izstrādājumi. Minerālie produkti veidoja 9% jeb 25,659 miljonus eiro no kopējā apjoma, bet plastmasas un gumijas izstrādājumi - 8% jeb 24,883 miljonus eiro.