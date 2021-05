Izsolīs 1947. gada “citplanētieša autopsijas” filmas kadru

Filmas kadrs ir no visai neticamās un bēdīgi slavenās “citplanētieša autopsijas”, kas uzņemta 1947. gadā pēc tam, kad Rozvelā it kā nogāzies citplanētiešu kuģis. Toreiz tika paziņots, ka filmā redzamais radījums gāja bojā kuģa avārijā un tika savākts, lai to izpētītu.