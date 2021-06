"Trīs bērnu politika" nebūs glābiņš Ķīnas demogrāfijas problēmām, brīdina eksperti

Tomēr spiediens uz darbaspēka pieejamību pieaug jau ilgāku laiku. Pirms vairākām nedēļām Ķīna ziņoja par darbaspēka pieejamības trūkumu, kas var atstāt ietekmi uz ekonomisko izaugsmi. Pēdējie Ķīnas tautas skaitīšanas dati liecina, ka Ķīnas iedzīvotāju skaita pieaugums ir lēnākais desmitiem gadu laikā. Tikmēr to cilvēku skaits, kas ir vecumā no 15 līdz 59 gadiem, ir nokritis zem 900 miljoniem, un tas veido 63% no valsts kopējā iedzīvotāju skaita.