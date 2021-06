Konkurences padome atbalsta tirdzniecības centru atvēršanu

KP vērtējumā, līdz ar noteikumu Nr.360 papildināšanu ir novērsta NĪAA iesniegumā minētā problēma attiecībā uz daļu no tirdzniecības nozarē strādājošiem komersantiem, tomēr nevienlīdzīgā konkurences situācijā joprojām atrodas citi tirdzniecības nozarē strādājošie tirgus dalībnieki, kuru veikali atrodas lielajos tirdzniecības centros, bet iekļūšana šajos veikalos ir iespējama vienīgi caur tirdzniecības centra koplietošanas telpām.

Vienlaikus KP vērš NĪAA uzmanību uz to, ka Ministru kabineta 8.aprīļa sēdē tika apstiprināta jauna atbalsta programma Covid-19 krīzes skartajiem komersantiem, lai kompensētu to īpašumā esošā tirdzniecības centra nomas ieņēmumu kritumu Covid-19 krīzes ietekmē, ja tirdzniecības centrā tiek ievērotas epidemioloģiskās prasības. Tādējādi daļai no tirdzniecības telpu iznomātājiem, tas ir, lielajiem tirdzniecības centriem daļēji tiks kompensēts nomas apgrozījuma kritums.