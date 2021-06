BKUS atveseļošanās programmu pēc Covid-19 pārslimošanas apmeklējuši vismaz 150 bērni

"Daļai šo bērnu ir nepieciešams mūsu atbalsts, lai varētu atgriezties savās ikdienas gaitās. Tā ir aptuveni ceturtā daļa bērnu, kas pēc programmas pirmās vizītes turpina apmeklēt dienas stacionāru, mūsu rehabilitologus, psihologus vai citus speciālistus atkarībā no tā, kādi simptomi vēl bērniem saglabājas," skaidroja Pavāre.

Bez jau minētiem stacionētiem akūta Covid-19 pacientiem no janvāra kopumā vēl 16 bērniem konstatēti nopietni veselības sarežģījumi pēc akūta Covid-19 pārslimošanas - multisistēmu iekaisuma sindroms (multisystem inflammatory syndrome in children jeb MIS-C), astoņi no šiem pacientiem stāvokļa smaguma dēļ tika ārstēti slimnīcas Intensīvās terapijas nodaļā. Savukārt daļai bērnu arī pēc viegli pārslimota Covid-19 ilgstoši saglabājas dažādas sūdzības, skaidro Pavāre.