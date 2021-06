Kovidsomnija liek staigāt kā zombijam jeb kā pandēmija apdraud bērnu veselību

“Pandēmijas izraisītajiem miega traucējumiem ir īpašs apzīmējums – kovidsomnija. Ar to saprot gan bezmiegu, gan miegainību, gan diennakts ritma traucējumus,” skaidro Marta Celmiņa, pediatre – miega speciāliste Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Epilepsijas un miega medicīnas centrā un Veselības centru apvienībā.

Ārste apstiprina, ka kovidsomnija var būt izplatīta visās vecuma grupās, un no tās cieš arī bērni: “Biežākais, ko stāsta vecāki: bērns visu dienu guļ, neko nespēj izdarīt, tikai skatās telefonā; pusaudzis ilgi paliek nomodā, bet no rīta nespēj piecelties.

Miega problēmas nereti kombinējas ar trauksmi vai depresiju. Trauksmes iemesli ir dažādi: nav iespēju normāli socializēties, tikties ar draugiem; ir bailes saslimt; pārvietošanās ierobežojumi; izmainījies dzīves ritms, piemēram, vairs nav noteikts laiks, kad no rīta jāceļas; pietrūkst ikdienišķās nodarbes – interešu izglītības pulciņu, sporta treniņu.

Pandēmija ir ietekmējusi visus – cilvēki krietni vēlāk iet gulēt, lielai daļai ir nepieciešams ilgāks laiks, lai aizmigtu, līdz ar to no rīta ceļas vēlāk, citi guļ vairāk, citi – mazāk nekā parasti, biežāk un ilgāk lieto viedierīces.”

Aizvadītajā gadā Itālijā ir veikts apjomīgs pētījums, iesaistot 4314 bērnus vecumā no viena līdz astoņpadsmit gadiem.

“Salīdzinot miega traucējumus, konstatēts, ka pēc pulksten 23.00 pandēmijas laikā iet gulēt 28% bērnu vecuma grupā 6-12 gadiem un 63% pusaudžu (13-18 g.). Pirms Covid-19 pandēmijas rādītāji bija citādi – pēc 23.00 gulēt devās vien 0.9% bērnu vecumā no 6 līdz 12 gadiem un 12% pusaudžu vecumā no 13 līdz 18 gadiem. Četrkāršojies to 13-18 gadu vecu pusaudžu skaits, kuri darbadienās guļ vairāk nekā desmit stundas. Pieaug arī laiks, ko pavada, lai aizmigtu.