Romas impērija bija viena no vēsturē lielākajām impērijām, tiesa, beigu beigās tieši tas bija sabrukuma pamatā, proti, sašķelšanās un kontroles zudums kļuva neizbēgams. Par spīti tam, latīņu valoda simtiem gadu lielākajā Eiropas daļā turpināja būt kā “lingua franca”, tāpēc jautājums, kad senā romiešu latīņu valoda “mira”, ir sarežģīts. Turklāt daudzi pat saka, ka šī valoda nemaz nav mirusi.

Zināms, ka Vatikānā latīņu valoda tiek lietota visai aktīvi. To var mācīties daudzās pasaules universitātēs – arī Latvijas Universitātē, kur klasiskās filoloģijas programmas ietvaros to var apgūt līdz ar sengrieķu valodu, antīkās pasaules vēsturi, mākslu un literatūru. Tāpēc saukt to par mirušu būtu visai nepareizi.