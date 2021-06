Mužniece apstiprināta izglītības un zinātnes ministres amatā

Premjers Krišjānis Kariņš (JV), šodien Saeimā uzrunājot deputātus, teica, ka izglītība ir joma, kur pēdējos divarpus gados ir virzītas samērā ievērojamas reformas. Lielākā no tām esot augstākās izglītības pārvaldības reforma, kuru jaunnedēļ Saeima izskatīs galīgajā lasījumā. Vēl priekšā esot gaidāms darbs pie skolu tīkla reformas un mācību satura reformas.

Savukārt stāstot par izraudzīto jauno izglītības ministri, Kariņš teica, ka viņai izglītības jomā ir izteikta kvalifikācija, jo viņa ir ieguvusi maģistra grādu izglītības zinātnē, kā arī ir strādājusi par skolotāju. Kā būtiskāko paveicamo darbu premjers uzsvēra to, ka jāstrādā, lai septembrī klātienē atsāktos mācības.

Opozīcijas deputāts Ivars Zariņš (S) debatēs sacīja, ka Muižnieces uzrunā nesaklausīja neko par to, kā viņa plāno savus solījumus pildīt, piemēram, nodrošinot no septembra mācības klātienē.

Tikmēr parlamentārietis Vjačeslavs Dombrovskis norādīja, ka tas, ko JKP izdarīja ar līdzšinējo ministri, izskatās pēc "cirvja vai zobena mugurā". Viņaprāt, šāda rīcība pret savu kolēģi pasaka ļoti daudz par JKP. "Es neesmu Šuplinskas fans vai atbalstītājs, esmu pat laikam vairākus ministres demisijas pieprasījumus parakstījis, bet, ja ko tādu publiski izdara partijas kolēģi, - man par to cilvēciski ir žēl," teica deputāts.

Arī bijusī "Saskaņas" biedre Jūlija Stepaņenko pauda neizpratni par to, kāpēc amatā bija jāmaina Šuplinska.

Muižniece ir dzimusi 1987.gadā. Muižniece par Saeimas deputāti tika ievēlēta 2018.gada 6.novembrī no JKP saraksta. No pērnā gada 15.oktobra viņa partijā ieņem priekšsēdētājas biedres amatu.

Muižniece 2010.gadā ieguvusi pirmā līmeņa augstāko izglītību uzņēmējdarbības vadībā Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā. Laikā no 2014.-2018.gadam Muižniece ieguva arī profesionālo bakalaura grādu pedagoģijā Latvijas Universitātē (LU). Turpinot mācības LU, politiķe 2019.gadā ieguva izglītības zinātnes maģistra grādu.

Kopš 2018.gada februāra Muižniece kā biedre piedalās Neatkarīgajā izglītības biedrībā, bet no 2016.gada augusta ir biedre Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācijā. Savukārt no 2013.gada jūnija ir biedrības "Daugmales skolai" biedre. No 2014.marta līdz 2017.gada aprīlim Muižniece bijusi arī biedrības valdes priekšsēdētāja.