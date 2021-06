Pasaules varenie ASV prezidenta acīm

"Es dažreiz prātoju par mūžseno jautājumu, cik lielu lomu vēstures ritumā spēlē līderu personīgās iezīmes," raksta Obama, kurš bija ASV prezidents no 2009. līdz 2017.gadam. "Vai tie, kuri nonāk pie varas, ir tikai sava laika dziļāko, spēcīgāko straumju novadītāji, vai tomēr vismaz daļēji ir nākotnes radītāji. Domāju, vai mūsu nedrošības sajūta un mūsu cerības, mūsu bērnības traumas un atmiņas par negaidītu labsirdību ir tikpat ietekmīgas kā jebkurš tehnoloģiskais izrāviens vai socioekonomiskā tendence."

Sācis prezidentūru lielās finanšu krīzes laikā, pirmajā lielajā ārvalstu vizītē Obama devās uz Eiropu - vispirms uz G20 līderu tikšanos Londonā, bet pēc tam uz NATO samitu, kas norisinājās Francijā un Vācijā. Tur viņš ar interesi vēroja tā laika Eiropas galveno tandēmu - Francijas prezidentu Nikolā Sarkozī un Vācijas kancleri Angelu Merkeli. Merkele ar savu "flegmatisko ārieni" un "absolūti tiešo, analītisko spriestspēju" bija pilnīgs pretstats "spilgtajam, šarmantajam un maniakāli enerģiskajam" Sarkozī. Kā Obamam vēlāk atklāja Merkeles darbinieki, sākumā viņa esot bijusi skeptiski noskaņota pret jauno ASV prezidentu, kura saukļi par pārmaiņām un "Jā, mēs varam!" skandēšana esot šķitusi pārlieku populistiska, tomēr galu galā Vācija tomēr izrādījās uzticamāka ASV partnere (lai arī nepaklausīja Obamas mēģinājumiem atrunāt eiropiešus no taupības politikas).

Vakariņu noslēgumā "es biju pārsteigts par to, cik parasts bija šis vakars - kā, neskaitot aiz mūsu mugurām sēdošos tulkus, tās varētu būt bijušas vakariņas jebkurā pārticīgā Amerikas piepilsētā", raksta Obama, atkal uzdodot jautājumu - vai vienīgā atšķirība starp viņu un Medvedevu slēpjas ģeogrāfiskajās koordinātēs, kur katram no viņiem gadījies piedzimt? Viņi abi studējuši un pasnieguši jurisprudenci, aktīvi darbojušies politikā, var sarunāties kā draugi. Vai tas, ka iznākums katrā gadījumā ir krasi atšķirīgs, atkarīgs tikai no ārējiem faktoriem?