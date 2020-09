Kas nāks pēc demokrātijas? Trīs nākotnes scenāriji

Pēdējo divu gadu laikā atzinību izpelnījušās grāmatas ar pesimistiskiem nosaukumiem - "Kā beidzas demokrātija", "Kā mirst demokrātijas" un "Ceļš uz nebrīvi". Bulgāru politologa Ivana Krasteva un viņa britu kolēģa Stīvena Holmsa grāmata The Light that Failed ("Gaisma, kura izdzisa") runā par to, ka ne vien lielākajai daļai Austrumeiropas un Centrāleiropas apnicis izlikties par demokrātiskām valstīm, bet arī Rietumu nekritiskā attieksme pret savu demokrātiju ir novedusi pie tās norieta.

Pastāv neskaitāmas versijas par to, kāpēc mūsdienās demokrātija atrodas uz plāna ledus, sākot ar valsts institūciju vājināšanos un beidzot ar sociālajiem tīkliem, kas izrādījušies nevis demokrātija darbībā, bet gan nerezultatīva ilūzija par to. Kamēr viena pārliecinoša atbilde vēl nav atrasta, ir interesanti aizdomāties par to, kas varētu nākt demokrātijas vietā, ja tai tiešām pienāktu gals. Tieši šādus scenārijus savā grāmatā How Democracy Ends ("Kā beidzas demokrātija") apskata britu politologs Deivids Ransimens.