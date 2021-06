Tikšanās ar Krištianu Ronaldu par digitālām monētām: kādēļ futbola klubi pievēršas savām kriptovalūtām?

Tas nav vienīgais gadījums, kad futbolisti vai futbola klubi sadarbojas ar kriptovalūtu projektiem. Sākot ar 2019. gada beigām, slavenākie futbola klubi pasaulē ir sākuši apgūt kriptovalūtu tirgu. “Juventus”, PSG un “Barcelona” pat ir savas kriptovalūtas , par kuru var iegādāties, piemēram, tiesības uz stadiona lielā ekrāna parādīt savu video vai arī veikt straumēšanu no kluba ģērbtuves.

PSG 2018. gadā kļuva par vienu no pirmajiem futbola klubiem, kas paziņoja par plāniem laist klajā savu kriptovalūtu. 2020. gada janvārī klubs laida klajā digitālās monētas un sāka tās pārdot līdzjutējiem. Platformā “Socios.com” viena kriptomonēta maksāja divus eiro. Toreiz komandas oficiālais “Twitter” konts paziņoja, ka līdzjutēji var lejupielādēt īpašu lietotni un “pacīnīties par unikāliem iespaidiem”.

Kādus “unikālus iespaidus” klubs piedāvāja digitālo monētu īpašniekiem? Piemēram, viņi varēja balsot par to, kādam uzrakstam jārotā kapteiņa Tjago Silvas apsēju spēles laikā.

Dažus mēnešus vēlāk kļuva skaidrs, ka projektam ir nākotne. Jau 2020. gada martā futbola klubi savas spēles sāka aizvadīt tukšu tribīņu priekšā. To vidū bija arī Čempionu līgas spēle starp PSG un Dortmundes “Borussia”. Kopumā futbola spēļu apmeklēšana visā Eiropā (izņemot Baltkrievijas čempionātu) futbola līdzjutējiem vairāk nekā uz pusgadu kļuva par nepieejamu greznību.

Līdz ar to digitālās platformas kļuva par vienīgo veidu, kā klubiem mijiedarboties ar saviem līdzjutējiem, teikts “Delloite” veiktajā pētījumā “Bagātāko klubu reitings 2021. gadā”.

2020. gada decembrī PSG kriptomonētu tirdzniecība sākās arī kriptovalūtu biržā “Binance”. To sākotnējā cena bija aptuveni 13 dolāri par vienību, bet pēc diennakts sasniedza pat 35,25 dolārus. Pašlaik viena PSG monēta maksā 15,74 dolārus, bet apritē ir 1,3 miljoni monētu (no maksimāli iespējamajiem 20 miljoniem monētu). Šīs kriptovalūtas vērtība sastāda vairāk nekā 20 miljonus dolāru.

Šī gada martā “Juventus” superzvaigzne Krištianu Ronaldu kļuva par pirmo futbolistu pasaulē, kurš saņēmis prēmiju kluba kriptovalūtā. Kluba prezidents Andrea Anjelli uzdāvināja zvaigznei t-kreklu ar uzrakstu “G.O.A.T” (visu laiku diženākais, no angļu val “greatest of the time”), kā arī 770 JUV monētas. Patlaban šī prēmija varētu būt ap 8000 eiro vērta (10,9 eiro par vienu monētu).