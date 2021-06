Levits lūdzis Izglītības un zinātnes ministri pārstāvēt Latviju XXXII olimpiskajās spēlēs Tokijā

Viņa apliecināja, ka Valsts prezidenta kancelejā ir saņemta Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) vēstule ar aicinājumu Valsts prezidentam apmeklēt XXXII olimpisko spēļu atklāšanas pasākumus no 22.jūlija līdz 25. jūlijam.

Tikmers norādīja, ka valsts amatpersonas uz olimpiskajām spēlēm tiek aicinātas tradicionāli, līdz ar to arī šī gada olimpiskās spēles Tokijā nebija izņēmums. Lai arī uzaicinājumi par dalību Latvijas delegācijā ir izsūtīti, LOK vēl gaida valsts amatpersonu atbildes.

Tokijas olimpiskās spēles koronavīrusa pandēmijas dēļ tika pārceltas par gadu un to norise plānota no 23.jūlija līdz 8.augustam. Savukārt paralimpiskās spēles šovasar iecerētas no 24.augusta līdz 5.septembrim.