Pandēmija samazinājusi darbinieku rotāciju

Domājams, ka personālvadītāji būs pamanījuši pandēmijas ietekmi uz darbinieku mainību – darbinieki ne tikai aizvien vairāk gaida elastību, bet arī novērtē stabilitāti. Laikā, kad ir ļoti sarežģīti plānot uz priekšu ilgtermiņā, jo nav zināms, kādi ierobežojumi vai atvieglojumi būs nākotnē no valdības puses, darba vieta ir viens no stabilitātes avotiem, raksta AS "Expobank" personāla vadītāja Marika Kalniņa.