Biežākās kļūdas un padomi veiksmīgai smēķēšanas atmešanai

Viena no šādām kļūdām ir pakāpeniska smēķēšanas atmešana.

Kādam šāda pieeja var nest rezultātus, tomēr kopumā, ja cilvēkam ir īsta atkarība, ieteikums to būtu izbeigt uzreiz pavisam – pārstāt un nesmēķēt vispār, nevis mēģināt pakāpeniski samazināt smēķēšanas apjomu.

piemēram, no 1. janvāra apņemoties sākt jaunu un skaistu dzīvi un atmest visu reizē – pārstāt lietot alkoholu, atmest smēķēšanu, pārtraukt slinkošanu un sākt vingrot. Šādas pārāk plašas apņemšanās nemēdz sniegt vēlamo rezultātu. Tādēļ ārste rekomendē ar smēķēšanas atkarību nodarboties atsevišķi.

Ir sev jāpasaka: “Viss!” Kad ir nolemts atmest smēķēšanu, izmantojiet šo radušos vēlmi un motivāciju un mēģiniet to piepildīt! Izmetiet ārā visas pieejamās, mājās atrodamās cigaretes un pārtrauciet smēķēšanu pavisam! Šajā procesā palīdzēs, ja uzņemsiet daudz šķidruma.

Smēķēšana ir darbība, kas nodarbina muti. Kad to atmetam, ieradums pēc šīs darbības var veicināt tieksmi ēst vairāk, jo ir ieradums nodarbināt muti. Tādēļ, atmetot smēķēt, labi palīdzēt var parastas košļenes košļāšana – tā nodarbinās mutes muskuļus un mazina tieksmi pēc smēķēšanas ieraduma.

Vēl viens būtisks ieteikums ir izvairīties no situācijām, kurās parasti notiek smēķēšana, it īpaši pirmā mēneša laikā – no ballītēm, darba pīppauzēm, visām tipiskajām situācijām, kurās var notikt smēķēšana. Tās izraisa nosacījuma efektu, un šis nosacījums ir jālikvidē. Tādēļ, nonākot situācijā, kurā agrāk cilvēks būtu smēķējis, radīsies izteikta vēlme smēķēt atkal, un tas apgrūtinās smēķēšanas atmešanas plāna īstenošanu.