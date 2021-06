Diskusija: Interešu konflikta novēršana amatpersonu darbībā - kā nodrošināt augstu atklātību?

Diskusijā kopā ar GRECO ziņotājiem, starptautiskajiem un vietējiem pretkorupcijas un labas pārvaldības ekspertiem runāsim par Latvijas progresu mērķtiecīgu pasākumu ieviešanā, lai novērstu interešu konfliktu augsta līmeņa amatpersonu vidū, kā arī Saeimas pēdējā laika atkāpēm no šo rekomendāciju ieviešanas.

Pasākuma otrajā daļā – publiskajā diskusijā piedalīsies 13. Saeimas deputāti, tajā skaitā deputāti no Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas, kuras kompetencē ir dažādi ar interešu konfliktu amatpersonu darbībā saistīti jautājumi, Valsts kancelejas pārstāvji, kā arī ikviens interesents, kas būs gatavs iesaistīties sarunās par pēdējā laikā sabiedrībā izskanējušajiem interešu konflikta jautājumiem.

“Mums ir jāievieš lielāka atklātība par politiskajiem procesiem jautājumos, kas attiecas uz lēmumu pieņemšanu un amatpersonu interešu konflikta novēršanu – tā ir daļa no korupcijas apkarošanas un labas pārvaldības, ko rekomendē arī GRECO. Delna uzskata, ka viens no svarīgākajiem soļiem cīņā pret korupciju ir augsta līmeņa atklātības nodrošināšana, kas iet roku rokā ar sabiedrības iespējām interesēties un sekot līdzi iespējamiem amatpersonu interešu konfliktiem. Tādēļ Latvijai nebūtu jāatsakās no augstajiem atklātības standartiem, ko esam izvirzījuši augsta līmeņa amatpersonām,” komentē Delnas direktore Inese Tauriņa.