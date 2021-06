"Tesla" atbalstītais biotehnoloģiju uzņēmums saņem "sāpīgu triecienu no realitātes"

Kā ziņo “Deutsche Welle”, pirms nepilna gada “CureVac” bija viena no tām biotehnoloģiju kompānijām, kurai pareģoja ļoti efektīvu Covid-19 vakcīnu. Toreizējais ASV prezidents Donalds Tramps pat esot piedāvājis uzņēmumam “lielu summu, lai nodrošinātu piekļuvi kompānijas daudzsološajai Covid-19 vakcīnai”.

Interesanti, ka viens no “CureVac” partneriem ir Īlona Maska vadītais uzņēmums “Tesla”.

Pēc idejas, “CureVac” vakcīna ļoti maz atšķiras no mRNS vakcīnām, ko attīsta “Pfizer/BioNTech”, kā arī “Moderna”. Atšķirībā no konkurentu piedāvātajām vakcīnām, “CureVac” vakcīnā nukleoīdi nav ķīmiski modificēti. Viena “CureVac” deva ir 12 mikrogrami, salīdzinot ar 30 mikrogramiem “Pfizer/BioNTech” un 100 mikrogramiem “Moderna” vakcīnām.

No zinātniskā skatupunkta, ir jāskatās uz iemesliem, kādēļ “CureVac” vakcīna nespēja sasniegt gaidītos rezultātus. Efektivitātes izmēģinājumos piedalījās vairāk nekā 40 000 cilvēku 10 valstīs Latīņamerikā un Eiropā, to starp arī Lielbritānijā un Brazīlijā. Pirmkārt, “CureVac” izmēģinājumi sākās ievērojami vēlāk, nekā konkurentiem, un šajā laikā par dominējošajiem ir kļuvuši jauni vīrusa varianti, kas jau sen ir izskauduši “Covid oriģinālo versiju”.

Atsaucoties uz “CureVac” iekšējo analīzi, 124 pozitīvie Covid gadījumi tika identificēti kā kāds esošais vīrusa paveids. Oriģinālais vīrusa paveids tika atklāts tikai vienā gadījumā. Vairāk nekā pusi no gadījumiem var saistīt ar “bažīgajiem variantiem”. Tāpat vakcīna nav palīdzējusi izvairīties no C.37 (Lambda) paveida, kas atklāts Peru, un no B.1.621 paveida, kas pirmo reizi atklāts Kolumbijā.